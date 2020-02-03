مصر | القبض على 4 أشخاص لإتجارهم في المواد المخدرة بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على 4 أشخاص لإتجارهم في المواد المخدرة بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إلقاء القبض على 4 أشخاص لإتجارهم في المواد المخدرة، بحوزتهم مضبوطات تقدر بـ 100 مليون جنيه.

وتمكن القطاع من ضبط 4 أشخاص، لثلاثة منهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بمحافظة سوهاج، لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

وتبين من التحريات الأولية لقطاع المكافحة: "تربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، كذلك محاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، تأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة بمجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات"، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالوقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.