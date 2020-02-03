مصر | ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة

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نجحت القوات الأمنية بمحافظة القاهرة، في إلقاء القبض على عناصر تشكيل عصابي، تخصص في إرتكاب وقائع سرقة السيارات.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، قيام شقيقين "لهما معلومات جنائية"، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب وقائع سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأنهما وراء إرتكاب العديد من حوادث سرقات السيارات بذات الأسلوب.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، تم ضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش، وكمية من مفاتيح تشغيل السيارات "مصطنعة"، 2 مفك بنسة.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد الدفاع، وإعترفا بإرتكاب 5 حوادث سرقة سيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها بأماكن إخفائها بمنطقة سكنهما.



بإستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات واتهموهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

