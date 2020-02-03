مصر | تأجيل طعن 97 متهما في أحداث ذكرى 25 يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل طعن 97 متهما في أحداث ذكرى 25 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الطعن المقدم من 97 متهما، على حكم سجنهم بقضية "أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير"، إلى جلسة 17 فبراير الجاري؛ لاستكمال المرافعات.

وقررت المحكمة استمرار إخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية.

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وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن سنة واحدة مع الشغل والنفاذ على 90 متهما، كما قضت بالسجن 3 سنوات على 7 متهمين آخرين.

جاء ذلك بعد أن كان حكم عليهم غيابيا بالسجن 10 سنوات.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف والاشتباكات التي وقعت عام 2014 خلال إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، بمحيط نقابة الصحفيين، والتي أسفرت عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، ومن بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.