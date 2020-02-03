مصر | ضبط طن "جبنة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط طن "جبنة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملات تموينية مكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت تلك الحملات وفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، عن ضبط 1009 قضايا تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:

Advertisements

ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة المنتزه ثان، بمحافظة الإسكندرية، لحيازته 1.072 طن من السلع الغذائية "الجبن الرومى، الجبن الأبيض" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة "عفن ظاهرى"، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وتمكنت من ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج الكابلات الكهربائية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة البساتين، بمحافظة القاهرة، لحيازته 3.750 طن، كسر بلاستيك، حبيبات بلاستيك، من خامات رديئة وسابقة الاستخدام من المخلفات، مستلزمات إنتاج غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذلك ضبط 2500 متر "كابلات كهربائية" منتج نهائي بدون بيانات مجهولة المصدر.

كما نجحت في ضبط مالك محل لتجارة المستلزمات الطبية "بدن ترخيص" بدائرة قسم شرطة الوايلى، بمحافظة القاهرة، لحيازته 3170 قطعة مستلزمات طبية "لاصق طبى، قلم أنسولين، سرنجات، شرائط قياس سكر "مهربة جمركيا"، مما يشكل تداولها بالأسواق الإضرار بالصحة العامة لدى مستخدميها من المرضى.