مصر | القبض على متهم جديد بـ"أحداث مجلس الوزراء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على متهم جديد بـ"أحداث مجلس الوزراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مصدر أمني مطلع، إنه تم إلقاء القبض على متهم جديد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء"، مضيفًا أنه سيتم ضمه إلى باقي المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقده بمقر المحاكمات في أكاديمية الشرطة ليصبح عدد المتهمين 7.

يذكر أن الاتهامات في القضية هي: أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري.

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والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم هم كلا من: "محمد قناوي، عفان عثمان، وخلف الله السيد حسن عوض، وياسر محمد محمود محمد، وميكسيموس بولص عبد الملاك، ومصطفى كامل عبد المجيد، وأحمد كامل عبد المجيد".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.