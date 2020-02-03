مصر | انتداب المعمل الحنائي لمعاينة حريق شقة في مصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انتداب المعمل الحنائي لمعاينة حريق شقة في مصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، بإنتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة في مصر الجديدة.

البداية كانت بتلقي رجال الحماية المدنية بلاغا من أحد الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في مصر الجديدة.

على الفور انتقل رجال الحماية المدنية لمكان نشوب الحريق، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران بدون أي إصابات، وفرض كردون أمني لمنع إمتداد الخطر للمنازل المجاورة.