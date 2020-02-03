مصر | غلق جزئي لكوبري الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غلق جزئي لكوبري الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ميدان الجيزة، صباح اليوم، كثافة مرورية، نتيجة للغلق الجزئي أعلى كوبري الجيزة، في الاتجاه القادم من شارع الهرم، إلى معهد الرمد.



وجاء الغلق نتيجة لبعض الأعمال التجديدية التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور.





وفي سياق آخر، شهد كوبري أكتوبر، اليوم، كثافة مرورية تامة، نتيجة توقف بعض السيارات أعلى الكوبري بمنطقة التحرير.

الكوبري شهد باتجاه مدينة نصر، شللا تاما بالحركة المرورية، فيما شهد باتجاه المهندسين بطئًا في الحركة المرورية.

وتحاول الإدارة العامة للمرور سحب الكثافات المرورية.