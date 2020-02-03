أخبار مصر | وزير التعليم يحسم الجدل بشأن نسبة نجاح أولى وثانية ثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم يحسم الجدل بشأن نسبة نجاح أولى وثانية ثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقال الوزير: إن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، امتحانات ترم وليست امتحانات قومية.

وأضاف في تصريح إلى "الخليج 365" أنه لا نريد أن نتحدث بالمقاييس القديمة ونركز على الدرجات، بل ننتقل إلى ثقافة جديدة تركز على مستوى فهم الطالب.

واستكمل الوزير أنه بالتالي لا نود تعظيم قيمة امتحان ترم في سنة نقل عادية.

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الجدل المثار منذ أمس، بعد ظهور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، ورد على التساؤلات الخاصة بنسبة النجاح، في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس، نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، حيث ظهرت نتيجة امتحان الصف الثاني الثانوي، على رابط تم توفيره من وزارة التربية والتعليم، بينما ظهرت نتيجة الصف الأول الثانوي في المدرسة لأنه تم امتحانهم ورقيًا.