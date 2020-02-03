أخبار مصر | تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية في الصعيد والواحات

وجاء ذلك خلال اجتماع قطاعات الري، حيث شهدت المياه الجوفية تدهورا مفاجئا نتيجة السحب والتوسع بالاستثمارات الزراعية بتلك المنطقة، حفاظًا على الاستثمارات التي أنفقت بالمنطقة.

وأعلن "سيركيس"، أن قطاع المياه الجوفية يقوم بتنفيذ عملية حفر 10 آبار شحن اصطناعي على ترعة البستان بمنطقة غرب الدلتا، حيث أن هناك توسع في تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية.