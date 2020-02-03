أخبار مصر | عاجل.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة خوفًا من الكورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير التعليم يحسم الجدل حول تأجيل الدراسة خوفًا من الكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تأجيل موعد استئناف الفصل الدراسي الثاني، خوفًا من انتشار فيروس الكورونا، الذي يضرب عددًا من الدول.

وقال الوزير في تصريح خاص إلى "الخليج 365": إن كل ما ينشر أو يتم تداوله حول تأجيل الدراسة شائعات.. لن يتم التأجيل.

كان الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أصدر خطابًا عاجلًا لجميع المدارس على مستوى الجمهورية، استعدادًا للفصل الدراسي الثاني، الذي يبدأ في 8 من فبراير الجاري.

وحصلت "الخليج 365" على نسخة من هذا الخطاب، الذي يتضمن 20 تنبيهًا من وزارة التربية والتعليم، لجميع المدارس، ولمعرفة التفاصيل اضغط هنا: