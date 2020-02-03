أخبار مصر | تشكيل لجنة لاختيار أمهات الجيزة المثاليات لعام 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل لجنة لاختيار أمهات الجيزة المثاليات لعام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تشكيل اللجنة الإقليمية لاختيار الأمهات المثاليات لعام 2020 بمحافظة الجيزة، برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وشمل قرار محافظ الجيزة، اختيار أعضاء اللجنة وهم مدير إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي وإخصائي الإدارة الفنية للأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي وممثل من مديرية التربية والتعليم وممثل من مديرية الصحة وآخر من مديرية الأوقاف بالمحافظة.

وشملت عضوية اللجنة، ممثل من قطاع الإعلام بمحافظة الجيزة وممثل عن مديرية القوى العاملة وممثل عن مديرية الشباب والرياضة وآخر عن مديرية الثقافة وممثل عن إدارة الطفولة والأمومة بالمحافظة وعدد 1 من المهتمين بالأسرة وعدد 2 من الجمعيات الأهلية (جمعية الأورمان والمؤسسة المحمدية للأعمال الخيرية).

القرار نص على أن اللجنة ستقوم بعرض ما تنتهي إليه من أعمال، على اللواء علاء بدران، وكيل أول الوزارة السكرتير العام.

وقال محافظ الجيزة: إن اللجنة سوف تختص بفحص قصص الأمهات ومنح الدرجات لكل قصة بناء على تشكيل لجنة لفحص البيانات وجمع الدرجات وتحديد النتيجة النهائية واختيار الأمهات المثاليات بالمحافظة.

ويأتي ذلك كنوع من العرفان بالجميل للأمهات المثاليات، بما قدمنه لأسرهن وللمجتمع وضربن المثل للتضحية والعطاء ونكران الذات.

