أخبار مصر | بـ 13 لغة.. كلمات شيخ الأزهر بجناح الأزهر في معرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ 13 لغة.. كلمات شيخ الأزهر بجناح الأزهر في معرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم جناح الأزهر الشريف، بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب لزواره كتاب "كلمات الإمام في التسامح والسلام"، لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من خلال 13 لغة هي: "الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإسبانية، الإندونيسية، الأردية، الفارسية، التركية، اليونانية، البشتو، العبرية، الإيطالية، السواحيلية"، من إصدارات مركز الأزهر للترجمة.

ويشتمل الكتاب على أبرز كلمات ورسائل الإمام في مؤتمرات الأزهر العالمية والمحافل الدولية والاحتفالات الدينية، أبرزها: "كلمات الإمام في مؤتمرات دار الإفتاء المصرية، كلمات الإمام في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، كلمة الإمام في مؤتمر الأزهر لمواجهة الإرهاب والتطرف، كلمة الإمام في مؤتمر الأزهر عن الحرية والمواطنة، كلمة الإمام في مؤتمر الأزهر عن السلام".

كما يشتمل الكتاب، كلمة الإمام خلال اجتماع بورما- ماينمار، كلمات الإمام في لقاء حكماء الشرق والغرب بجينيف وأبوظبي، كلمة الإمام في اجتماع مجلس الحكماء ومجلس الكنائس العالمي، كلمة الإمام في مجلس العموم البريطاني بعنوان دعوة إلى التعارف"، كما يشمل الكتاب على كلمات لفضيلة الإمام الأكبر في زياراته لبعض الدول كألمانيا وإنجلترا والمملكة العربية السعودية وغيرها.

يشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاصٍّ به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.