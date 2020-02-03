أخبار مصر | رئيس قطاع الري: انتهاء السدة الشتوية اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس قطاع الري: انتهاء السدة الشتوية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الري، اليوم الاثنين، خلال اجتماع قطاعات الوزرة، أن السدة الشتوية سوف تنتهي غروب اليوم، في آخر إقليم، وهي محافظة قنا.

وأوضح عبد اللطيف، أنه تم استثمار السدة الشتوية هذا العام للانتهاء من أعمال متعددة مثل أعمال التطهيرات، وتسليك التغطيات، وإحلال وتجديد أعمال صناعية، بجميع أنواعها، من: "أفمام وكباري وبدلات وقناطر حجز وإدارات وخلافة وأعمال حديدية للبوابات سواء بالتغيير أو الصيانة"، بجميع الإدارات العامة للري.

وأشار إلى أن قيمة تلك الأعمال التي تمت في فترة السدة بلغت نحو ٣٦ مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم إسناد أعمال تأهيل الترع بهندسة ري "ببا" في إدارة ري بني سويف بإجمالي أطوال 106 كيلو متر، لترع عرض قاع 6 متر، فأقل بقيمة إجمالية232 مليون جنيه على عامين متتاليين، وجار الانتهاء من إسناد 68 كم أخرى بنفس الهندسة.

يذكر أنه تم إعلان عن حالة الطوارئ وتشكيل مجموعات عمل تعمل على مدى 24 ساعة للاطمئنان على الملاحة النيلية، وعدم حدوث معوقات في مجرى نهر النيل من أسوان حتى الأقصر، حيث تم تقسيم القطاعات خلال السدة الشتوية إلى غرب الدلتا ومصر الوسطى وشرق ووسط الدلتا ومصر العليا، وتبلغ مدة السدة الشتوية لكل إقليم 15 يومًا، والتعاون بين كل من وزارات الري والداخلية والنقل والسياحة ومحافظتي أسوان والأقصر.