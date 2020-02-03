أخبار مصر | طلب إحاطة بشأن معوقات الصناعات المعدنية بشركات القطاع العام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب إحاطة بشأن معوقات الصناعات المعدنية بشركات القطاع العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال العام، بشأن المعوقات التي تواجه الصناعات المعدنية بشركات قطاع الأعمال العام.

ولفت عامر، إلى ما تعانيه الشركات الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، العاملة في قطاع صناعات المعادن، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، ما أدى إلى تراكم الديون عليها، والتي بلغت نحو 12 مليار جنيه، تم الاتفاق على تسويتها مؤخرًا بخلاف مليار ونصف، تم تسويتهم منذ نحو عام تقريبًا.

وأشار إلى الارتفاع المتواصل في سعر الغاز لتك الشركات، من 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولار، وأيضًا سعر الكهرباء لمصاهر الألمونيوم في شركة مصر للألمونيوم حيث بلغت التعريفة في مصر نحو 6.7 سنتکیلووات.ساعة، وهذا الرقم يسجل أعلى سعر للكيلووات.ساعة مقارنة بجميع المصاهر في العالم.

وأكد أنه نتيجة لرفع سعر الغاز والكهرباء تراجعت هذه الشركات، بل وتراجع معدل إنتاجها واشتدت المنافسة في الأسواق الخارجية، وباتت معه الشركات المحلية مهددة بالتوقف، مما سيكون له بالغ الأثر على الصناعات الأخرى المرتبطة بهذه الصناعات المعدنية.

وشدد على أن هذه الشركات والتي تعد كيانات صناعية ضخمة تمثل نسبة كبيرة من الصناعة المصرية، في أمس الحاجة إلى دعم الحكومة المصرية لها حتى تستطيع مواصلة عملها، وزيادة قدرتها الإنتاجية واستعادة السوق المحلي والمنافسة عالميًا، وذلك من خلال دعم أسعار الغاز والكهرباء لها.