أخبار مصر | وزير الري يعلن إنشاء "التوجيه المائي" لإدارة الموارد المائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الري يعلن إنشاء "التوجيه المائي" لإدارة الموارد المائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعَا اليوم الاثنين؛ لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وكافة مشروعات الأعمال الجارية بالوزارة، واستعرض الموقف المائي والاحتياجات المائية، والاستفادة منها بالشكل الأمثل.

وقال الوزير في تصريحات صحفية، إنه أملا في تحقيق أهداف الخطة القومية لإدارة الموارد المائية، استلزم الأمر وجود جهة مسئولة عن مشاركة المزارعين؛ لوضع خطة بهذا الخصوص وتنفيذها بشكل جيد، وتفعيل مشاركتها تحت مسمى "التوجيه المائي".