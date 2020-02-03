أخبار مصر | فرحة عارمة.. العائدون من الصين يهتفون: "تحيا مصر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرحة عارمة.. العائدون من الصين يهتفون: "تحيا مصر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر المصريون العائدون من مدينة ووهان الصينية، عن فرحتهم الشديدة، بقرار إجلائهم وعودتهم إلى أرض الوطن، عقب تفشي فيروس كورونا القاتل بالمدينة.

وردد المصريون على متن الطائرة التي تقلهم من الصين إلى مصر، هتافات: "تحيا مصر، تحيا مصر "، حيث من المقرر أن تصل الطائرة خلال الساعات القليلة القادمة؛ تمهيدًا لنقلهم للعزل الصحي المخصص لهم بمحافظة مطروح لمدة 14 يوما؛ للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وتواجدت أعداد من الفرق الطبية على متن الطائرة لمرافقة المصريين العائدين من مدينة ووهان، حيث ارتدى أعضاء الفريق الطبى البدلة الواقية، وأقنعة الوجه، ووفروا المطهرات والكمامات فور دخولهم إلى الطائرة، تمهيدا لبدء رحلة العودة.