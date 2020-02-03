أخبار مصر | رئيس الوزراء: بنك الاستثمار الأوروبي شريك استراتيجي لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء: بنك الاستثمار الأوروبي شريك استراتيجي لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، فلافيا بلانزا، مديرة عمليات التمويل لدول الجوار الأوروبي، ببنك الاستثمار الأوروبي.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي للبنك.

ونوهت "بلانزا" باللقاء الذي عقده رئيس الوزراء مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي في نوفمبر ٢٠١٩، وما أشار إليه من استعداد البنك لزيادة التمويل المخصص لمصر في مشروعات عالية الجودة، تتميز بالاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتسهم في دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل.

وقالت "بلانزا": إن البنك يسعى للتعرف على أولويات الحكومة المصرية للمشروعات التي ترغب في زيادة حجم التمويل المخصص لها، وأنها لذلك عقدت اجتماعات مع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية للتعرف على تلك الأولويات، ومراجعة برامج التعاون القائمة.

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ومن ناحيته، أعرب رئيس الوزراء، عن تقدير مصر للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، والذي يعد أحد شركاء مصر الاستراتيجيين في التنمية منذ عام ١٩٧٩.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية المشروعات الجاري تنفيذها في إطار محفظة التمويل الحالية، والتي تقترب من ٢ مليار يورو، في مشروعات المياه والصرف الصحي والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت رئيس الوزراء، إلى ما توليه مصر خلال المرحلة المقبلة، من اهتمام بتعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في قطاعات المياه، سواء تحلية مياه البحر أو معالجة مياه الصرف الصحي، والنقل، والتعليم، والصحة.

واختتم رئيس الوزراء، بتوجيه وزارة التعاون الدولي باستكمال المشاورات الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، من أجل الاتفاق حول تفاصيل برامج التمويل الجديدة.