أخبار مصر | غدا.. "اقتصادية البرلمان" تناقش إصدار قانون البنك المركزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. "اقتصادية البرلمان" تناقش إصدار قانون البنك المركزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، برئاسة المهندس أحمد سمير، 3 جلسات؛ لاستكمال مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

يذكر أن اللجنة أعلنت موافقتها على مشروع قانون إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، من حيث المبدأ، على أن تناقش مواد مشروع القانون بالتفصيل في اجتماعات لاحقة.

واستمعت اللجنة مسبقا إلى البيان الذي قدمه محافظ البنك المركزي طارق عامر، لعرض مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة بإصدار قانون جديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي.

