أخبار مصر | وزيرة الصحة: إطلاق 58 قافلة طبية مجانية بـ24 محافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة: إطلاق 58 قافلة طبية مجانية بـ24 محافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إطلاق 58 قافلة طبية مجانية، بدأت أمس، حتى 15 فبراير الجاري بـ24 محافظة، لافته إلى أن القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن المحافظات هي: "القاهرة، وأسوان، والدقهلية، والبحيرة، والمنيا، والوادي الجديد، والقليوبية، والجيزة، وأسيوط، وجنوب سيناء، وقنا، وسوهاج، والإسماعيلية، والمنوفية، ودمياط، ومطروح، وبني سويف، وشمال سيناء، والإسكندرية، والشرقية، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، والفيوم، والغربية".

وأضاف أنه تم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 2 و3 فبراير الحالي بمنطقتي مركز طبى الكهرباء بحلوان محافظة القاهرة، والغوالية مركز إدفوغرب محافظة أسوان، بالإضافة إلى إطلاق 4 قوافل طبية أخرى في مناطق ميت دمسيس مركز أجا محافظة الدقهلية، وقرية 1 مركز إدكو محافظة البحيرة، وبني غني مركز سمالوط محافظة المنيا، وفلسطين مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، يومي 3 و4 من الشهر الجاري.

من جانبها أشارت الدكتورة وفاء الصادق، مدير عام القوافل الطبية، إلى أنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية يومي 4 و5 فبراير الحالي بمناطق طنط الجزيرة مركز طوخ محافظة القليوبية، وكفر الجبل مركز الهرم محافظة الجيزة، والعوامر مركز أبنوب محافظة أسيوط، وواديي الجوفة والمرير مركز أبورديس محافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى إطلاق 12 قافلة طبية أخرى في مناطق الأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، وكلاحين قفط مركز قفط محافظة قنا، والخنانسة غرب مركز المنشأة محافظة سوهاج.

وأضافت أن القافلة تستهدف أيضًا: "مركز شباب أبوخروع بأبوصير محافظة الإسماعيلية، والمنصورية الجديدية مركز دراو محافظة أسوان، وشرق بولاق مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، وأسطنها مركز الباجور محافظة المنوفية، وكفر المياسرة مركز الزرقا محافظة دمياط، وعلوش مركز مطروح محافظة مطروح، وفزارة مركز ببا محافظة بني سويف، والحسنة بمحافظة شمال سيناء، والكينج مركز العامرية محافظة الإسكندرية، يومي 5 و6 من الشهر الجاري.

Advertisements

وأكدت مدير عام القوافل الطبية، أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 6 و7 الشهر الجاري في منطقتى جزيرة الوراق محافظة الجيزة، ونبتيت مركز مشتول السوق محافظة الشرقية، و3 قوافل طبية أخرى في مناطق جاليا الأولى مركز بلقاس محافظة الدقهلية، وسيف الدين مركز الزرقا محافظة دمياط، وواديى سهب والشيخ عواد بمركزي أبورديس وكاترين محافظة جنوب سيناء، يومي 7 و8 من الشهر ذاته.

وتابعت أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية يومي 8 و9 فبراير الجاري في مناطق الصوامعة شرق مركز أخميم محافظة سوهاج، وحازق مركز بيلا محافظة كفر الشيخ، ومرسى حميرة وأم الخير (أبرق) مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، والذراع البحري كيلو 26 مركز العجمي محافظة الإسكندرية، وكفر عبود مركز إبشواي محافظة الفيوم، والسلمانية مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، كما سيتم إطلاق قافلة طبية أخرى بمنطقة سبيل أبوناجي مركز كوم أمبو محافظة أسوان يومي 9 و10 فبراير.

كما سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 10 و11 فبراير في مناطق رأس حدربة وحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، وميت أبوخالد مركز ميت غمر محافظة الدقهلية، ونقطة نجم مركز مطاي محافظة المنيا، وسرنباي مركز المحمودية محافظة البحيرة، وغرب الموهوب مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، بالإضافة إلى قافلتين طبيتين بمنطقتي الناصرية مركز جنوب العياط محافظة الجيزة، ووادي الطرفة مركز كاترين محافظة جنوب سيناء، وذلك في يومي 11 و12 فبراير.

وذكرت أنه سيتم اطلاق 12 قافلة طبية يومي 12 و13 من شهر فبراير الحالي في مناطق القرامطة شرق مركز ساقلتة محافظة سوهاج، والأسمرات 1 مركز المقطم محافظة القاهرة، والقواسم محافظة مطروح، وأبوجريدة مركز فارسكور محافظة دمياط، وبسفا مركز الفشن محافظة بني سويف، وشطانوف مركز أشمون محافظة المنوفية، والشيخ مفتاح مركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، والقلعة مركز شرق محافظة الإسكندرية، والحديدون مركز دراو محافظة أسوان، وأبورماد وادلديت وجبل علبة مركز أبورماد محافظة البحر الأحمر، ووحدة الأمل مركز القنطرة شرق محافظة الإسماعيلية، والقصر مركز نجع حمادي محافظة قنا.

كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين أخريين في منطقتي جزيرة الوراق بالوراق محافظة الجيزة، ومنشأة أبوعمر بمحافظة الجيزة، يومي 13 و14 الشهر الجاري، وأخيرًا سيتم إطلاق 3 قوافل طبية أخرى في مناطق رأس حدربة وحلايب مركز حلايب محافظة البحر الأحمر، والعامرية مركز المحلة ثان محافظة الغربية، وواديي الإسباعية السفلى وسعال مركز كاترين محافظة جنوب سيناء، وذلك في يومي 14 و15 من الشهر الحالي.