شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس: «سجلنا عبور 1645 سفينة خلال شهر يناير 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الإثنين، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يناير 2020 سجلت عبور 1645 سفينة من الاتجاهين، مقابل عبور 1516 سفينة خلال شهر يناير من العام الماضي، بفارق 129 سفينة بنسبة زيادة 5.8%، كما بلغ إجمالي الحمولات الصافية 7.105 مليون طن مقابل 3.96 مليون طن خلال شهر يناير من العام الماضي بفارق 4.9 مليون طن بنسبة زيادة بلغت 8.9 %.

وأوضح رئيس الهيئة أن زيادة أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة انعكست إيجاباً على زيادة العائدات، حيث بلغت إيرادات القناة خلال شهر يناير لعام 2020 مقومة بالدولار 497.1 مليون دولار مقابل 468.7 مليون دولار خلال شهر يناير من العام الماضي، بفارق 28.4 مليون دولار بنسبة زيادة قدرها 1.6%.