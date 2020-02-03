شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يشيد بجهود المحافظات وفرق «صوتك مسموع» استجابة لشكاوى المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، رسالة شكر للمحافظين وفريق عمل مبادرة «صوتك مسموع» التابعة للوزارة بجميع المحافظات والقائمين على العمل في خدمة المواطنين ولكل من ساهم في نجاح منظومة الشكاوي وذلك للجهد المتميز في سرعة حل شكاوي المواطنين والتواصل معهم بكل الوسائل الممكنة من خلال الوسائل التقليدية أو الواتس آب أو صفحة المبادرة على موقع الفيس بوك أو البريد الإلكتروني متمنياً بذل المزيد من الجهد والعمل، خاصة مع توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة الإهتمام بشكاوى المواطنين وسرعة حلها في جميع المحافظات حتي يتحقق رضا المواطن على مستوي الخدمات المقدمة اليه في جميع الوحدات المحلية.

وقال الوزير إن «مبادرة صوتك مسموع» التي أطلقتها الوزارة استقبلت منذ انطلاقها وحتي الآن أكثر من 107 آلاف رسالة منها أكثر من 26 ألف شكوي تم حل 96% منها، وبلغ عدد المتابعين لصفحة المبادرة على الفيس بوك أكثر من 21 ألف متابعاً وعدد المشاهدات 5659 مشاهدة.

واستعرض التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية عن جهود المبادرة خلال شهر يناير 2020 تلقي المبادرة أكثر من 7 آلاف رسالة منها 1621 شكوى تم التفاعل معها من قبل العاملين بالمبادرة بمقر الوزارة بالتنسيق والتواصل مع المحافظات المعنية ونجحت المباردة في حل 1276 شكوى بنسبة 78،7% وجارى حل 345 شكوي، مشيرا إلى أن أكثر المحافظات استقبالاً وتعاملاً مع شكاوى وطلبات المواطنين وتفاعلا معها خلال شهر يناير هي محافظات القليوبية والجيزة ومطروح والبحيرة ودمياط وبني سويف وأسوان وجنوب سيناء والوادي الجديد، مشيداً باستجاباتهم للشكاوى الواردة لمبادرة «صوتك مسموع» والتحرك السريع لحلها على أرض الواقع والتنسيق الفعال والمتميز مع فريق عمل المبادرة.

كما أشار التقرير إلى تنوع شكاوى المواطنين التي تلقتها المبادرة ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 867 شكوى والإشغالات 540 شكوى ثم التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة 101 شكوي ومخالفات البناء 79 شكوى وشكاوي الفساد 34 شكوي بالإضافة إلى تلقي المبادرة عدة مقترحات تم بحتها ودراستها بالتنسيق مع المحافظات.

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وأضاف الوزير أن التقرير رصد أن خدمة «الواتس آب» تلقت خلال الشهر 1311 شكوى مستوفاه تم حلها بنسبة 82 %، وصفحة الفيس بوك750 شكوي تم حلها بنسبة 64% والبريد الالكترونى 29 شكوى تم حلها بنسبة 76% وتلقي الخط الساخن 318 اتصالاً تضمن إقتراحات المواطنين والإستفسارات عن الشكاوى التي ترد للمبادرة.

وطالب من كافة العاملين بالمبادرة والفرق التنفيذية بالمحافظات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع إلى مشكلاتهم وسرعة الرد عليها وحلها للحصول رضا المواطن .

واستعرض التقرير الذي تلقاه اللواء محمود شعراوى أهم الحالات التي تم التعامل معها ومنها فيما يتعلق بمجال إزالة المخلفات تم إزالة تراكمات القمامة بمنطقة النزهة الجديدة بمحافظة القاهرة والمتابعة اليومية للمنطقة من قبل الحي، وتم نزول حملة من قبل رئيس حي العجمي لإزالة تراكمات القمامة بطريق الساحل الشمالى بمحافظة الأسكندرية، وقامت الوحدة المحلية بمركز العياط بمحافظة الجيزة بإزالة تراكمات القمامة، وتم رفع ناتج التطهير من جانبي مصرف كفر عزب غنيم بمحافظة الغربية بالإضافة إلى انه تم رفع مقلب للنفايات والقمامة خلف النصب التذكاري بمركز فقط محافظة قنا.

وفيما يتعلق بشكاوى الإشغالات تم نزول حملة لإزالة الإشغالات بميدان المطرية خلف مستشفى المطرية التعليمي، ورفع جميع الإشغالات بشارع جمال عبدالناصر مركز العدوة بمحافظة المنيا.

وبشأن شكاوى البناء المخالف تم نزول حملة من الوحدات المحلية وتم فك الشدات الخشبية بالدور السادس علوي بأحد العقارات بشارع النقيب شريف رمزي بمحافظة الإسكندرية، وبشارع عادل محمود من ش الشيخ الريحانى محافظة الجيزة.