شكرا لقرائتكم خبر عن «القابضة لمياه الشرب» تنفيذ 680 دورة تدريبية لـ24 ألف متدرب من العاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم تنفيذ 680 دورة تدريبية تخصصية لـ24 ألف متدرب بالشركة والشركات التابعة لها بتخصصات التشغيل والصيانة، وجودة مياه الشرب، ومعامل الصرف الصحى.

وأضاف المهندس ممدوح رسلان أن التدريب يستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بقطاعى المياه والصرف الصحى، وتطبيق منظومة التحول الرقمى، مشيراً إلى أنه تم قياس أثر المردود التدريبى للبرامج المنفذة للوقوف على مستويات اﻷداء، والعائد من تلك البرامج، وذلك في ضوء تنفيذ مبادرة من خلال الإدارة العامة للتدريب بالشركة، والتى تم تفعيلها خلال عام 2019، وتستهدف تدريب نسبة30% من العاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة في جميع المجالات.

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وقال رسلان: في مجال التعاون بين الجهات العلمية والبحثية، تم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين الجامعات المصرية والمراكز العلمية الخاصة، والتي تسهم في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار رئيس الشركة القابضة إلى نجاح خطة التدريب المنفذة بالشركة القابضة والشركات التابعة، طبقا للاحتياجات الفعلية للعاملين في التخصصات كافة، وتماشيا مع السياسة العامة للدولة في رفع وبناء قدرات العاملين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطبيق أساليب التدريب والتى تنوعت بين التدريبات النظرية والميدانية، وكذا تطبيق التحول الرقمى في تقديم خدمات التدريب بنظام (E-learning).

وذكر رئيس الشركة القابضة، أن منظومة التدريب الإلكترونى تهدُف إلى دعم العنصر البشرى، وإنشاء مكتبة إلكترونية تتيح المواد العلمية للعاملين، وكذا تجهيز استديو لتسجيل المحاضرات وتوفير المتطلبات التدريبية، وتفعيل دور الشركة المجتمعى من خلال توفير برامج تدريبية لطلبة الجامعات في التخصصات الفنية لتأهيلهم إلى سوق العمل وإكسابهم المهارات والقدرات اللازمة من خلال أفضل أنظمة التدريب العالمية، مشيراً إلى أن الشركة خصصت برامج تدريبية لتأهيل طلبة المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى في المجالات كافة.