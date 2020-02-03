شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار»: مشاركة المطورين العقاريين في تنفيذ «الإسكان الاجتماعي» بالمدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشاركة المطورين العقاريين في إنشاء الوحدات السكنية بمشروع «الإسكان الاجتماعي» بالمدن الجديدة

ونصت الموافقة على إبرام اتفاق بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد آلية التعامل مع جهتين داخل قطعة الأرض الواحدة، وتحديد مسؤولية كل جهة، وفقا لقانون الإسكان الاجتماعي الصادر برقم 93 لسنة 2018، والقواعد والاشتراطات المعمول بها بالهيئة، على أن يتم عرض ذلك كله على مجلس الإدارة بعد التوصل لتفاصيل الاتفاق.

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وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وافق على استمرار سريان قراره بتوحيد نسبة المصاريف الإدارية لتكون 1 %، ونسبة مجلس الأمناء لتكون 0.5 %، ونسبة 0.5 % مصاريف إدارية للقرار الوزارى لجميع الأراضى والعقارات الخاضعة لولاية الهيئة بأنواعها، وذلك لمدة عام آخر، اعتباراً من 13 ديسمبر 2019، وتسرى هذه التيسيرات على قطع الأراضى التي يتم صدور قرار وزارى لها أو تعديل للقرار الوزارى بعد موافقة مجلس الإدارة.

وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة وافق على التعامل بنفس أسعار البيع للمتر المربع السابق اعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة، للوحدات السكنية (الأرضى، والأخير) المُتبقية بمشروع «JANNA» بمدن العبور والشروق والمنيا الجديدة، ووحدات مشروع «سكن مصر» بمدينة الشروق، بخلاف نسب التميز، والتى يتم تحديدها بواسطة الإدارات المختصة بالهيئة.

من ناحية أخرى، أشار الوزير إلى أن المجلس وافق على تخصيص قطعة أرض بمساحة 25 ألف م2، بمدينة بدر، لصالح شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة، لإقامة جراج نموذجى بالمدينة، بنظام البيع، على أن يتم العرض على اللجنة المختصة بالتسعير لتحديد قيمة المتر المربع من الأرض، وطبقاً للقواعد المُتبعة بالهيئة بذات الشأن.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على تخصيص الوحدتين (2، 6) بالعمارة (131) بالمجاورة (11) بمدينة الصالحية الجديدة، لصالح وزارة العدل، وتخصيص (4) وحدات إدارية بالسوق التجارية بمنطقة الإسكان الاجتماعى، بمنطقة 77 فداناً بمساحة إجمالية (170م2)، بالحى الأول بمدينة بنى سويف الجديدة، بنظام نقل الأصول لوزارة العدل، وتخصيص قطعتى الأرض رقم (أ) بمساحة 8300 فدان، ورقم (ب) بمساحة 1950 فداناً، لصالح المشروع القومى لإنتاج البذور، بمدينة السادات.