شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة مدير مدرسة بالفرافرة للتحقيق: «نشر أوائل الثانوي» ‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر صلاح مرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الإثنين، إحالة مدير مدرسة الفرافرة الثانوية المشتركة للتحقيق، لمخالفة المدرسة قواعد نشر نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

وأكد «مرغني»، في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه لا تهاون مع أي مقصر أو مخالف في أداء العمل وستتم المحاسبة وفق اللوائح والقوانين المنظمة، خاصة أن المديرية تسعى لتطوير الأداء شكلا ومضمونا وهناك قواعد منظمة لسير العملية التعليمة تنفذها جميع المديريات على مستوى الجمهورية.

كانت المدرسة قامت بنشر أسماء أوائل الصف الأول الثانوي والدرجات الخاصة بالطلاب عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تشديد مديرية التربية والتعليم على عدم الإفصاح عن الدرجات أو نشر ما يتعلق بالمنظومة الجديدة للامتحانات، إلا عن طريق الصفحة الرسمية للمديرية أو وزارة التربية والتعليم.