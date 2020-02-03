شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «المهندسين» تعلن الكشوف النهائية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين برئاسة المهندس أحمد عثمان، وكيل النقابة، الكشوف النهائية للمرشحين لانتخابات التجديد النصفي، لمجالس النقابات الفرعية ومجالس الشعب.

كانت اللجنة قد أعلنت مسبقا عن الكشوف المبدئية وذلك يوم ٢٦ يناير ٢٠٢٠، ثم فتح باب تلقي التنازلات والطعون خلال يومي ٢٨و٢٧ يناير ٢٠٢٠، وتم الفحص والبت فيهما يومي ٣٠و٢٩.

وتلقت اللجنة خلال اليومين ٨٨ تنازل على مستوي مقاعد الشعب ومجالس النقابات الفرعية.

ومن المقرر ان تجري نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفي للنقابة على نصف مقاعد الشعب ونصف مجالس النقابات الفرعية يوم الجمعة ٢٨ من فبراير الجارى.

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وكانت النقابة قد أعلنت عن فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي يوم ٨ يناير وأغلق الباب يوم ٢٣ يناير ٢٠٢٠.

القائمه النهائية للنقابات الفرعية

القائمه النهائية للشعب