شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: مهتمون بتعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي في قطاعات المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، فلافيا بلانزا، مدير عمليات التمويل لدول الجوار الأوروبى، ببنك الاستثمار الأوروبي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وألفريدو أباد، الممثل الإقليمي للبنك.

وخلال الاجتماع، أشارت بلانزا إلى اللقاء الذى عقده رئيس الوزراء مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي فى نوفمبر ٢٠١٩، وما أشار إليه من استعداد البنك لزيادة التمويل المخصص لمصر فى مشروعات عالية الجودة، تتميز بالاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتسهم فى دفع معدلات النمو، وخلق فرص عمل.

وأضافت أن البنك يسعى للتعرف على أولويات الحكومة المصرية للمشروعات التى ترغب فى زيادة حجم التمويل المخصص لها، وأنها لذلك عقدت اجتماعات مع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والمالية للتعرف على تلك الأولويات، ومراجعة برامج التعاون القائمة.

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من جانبه، أعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، والذى يعد أحد شركاء مصر الاستراتيجيين فى التنمية منذ عام ١٩٧٩.

وأكد رئيس الوزراء أهمية المشروعات الجاري تنفيذها فى إطار محفظة التمويل الحالية والتى تقترب من ٢ مليار يورو فى مشروعات المياه والصرف الصحى والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار مدبولى إلى ما توليه مصر خلال المرحلة القادمة من اهتمام بتعزيز التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي فى قطاعات المياه، سواء تحلية مياه البحر أو معالجة مياه الصرف الصحى، والنقل، والتعليم، والصحة.

واختتم مدبولي حديثه بتوجيه وزارة التعاون الدولي باستكمال المشاورات الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي، من أجل الاتفاق حول تفاصيل برامج التمويل الجديدة.