الانتظار الخاطئ يضرب شوارع الجيزة بـ1642 مخالفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان: شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، حملة مكبرة شملت مختلف القطاعات. خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أسفرت الجهود عن ضبط 4 آلاف و586 مخالفة مرورية أبرزها 1642 مخالفة انتظار خاطئ. وتصدى رجال المرور إلى 19 موقفا عشوائيا بمطالع ومنازل الكباري وضبط 44 مخالفة سير بدون ترخيص و43 مخالفة سير بترخيص منتهي فضلا عن فحص 10 سائقين وثُبت عدم تعاطي أي منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة. تحررت المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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