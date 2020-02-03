أول صورة لمبارك بعد إجرائه عملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني رجب:

نشر عمر علاء، حفيد الرئيس الأسبق حسني مبارك، صورة لجده بعد إجرائه عملية جراحية قبل نحو 10 أيام.

وظهر مبارك مرتديًا روبا منزليا، وقبل حفيده عمر رأسه، وعلق على الصورة: "‏كل الحب والتقدير".

كان علاء مبارك كشف عن إجراء والده جراحة في تدوينة عبر حسابه على تويتر. وكشف فريد الديب، محامي الرئيس الأسبق، مستجدات حالته الصحية، وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حالته مستقرة ومبسوط جدًا بتفاعل المصريين بالدعاء له بالصحة والشفاء، وظل يردد أن والله المصريين فيهم الخير".

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وتابع الديب: "قعدت معاه ساعتين، وهو زي الفل ومخه حاضر وواعي، وكل ما قيل عن القولون وما شابه ذلك، تدليس وليس له أي أساس من الصحة".

واستطرد: "مدام سوزان تزوره من وقت إلى آخر عشان هي من شهر كانت تعبانة شوية، لكن جمال مقيم معاه بشكل دائم، وبيسمح له بلقاء العائلة في وقت الزيارة".