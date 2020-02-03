في حالة فقد كارت شحن عداد الكهرباء.. تعرف على 4 خطوات عليك اتباعها فورًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

لا يعرف الكثير من المواطنين، الإجراءات التي يجب اتباعها في حالة فقدان كارت شحن عداد الكهرباء، مسبق الدفع أو الكودي، خاصة إذا لم يكن مسجلًا، ولا يوجد صاحب العداد للمساعدة على استخراج بدل فاقد للكارت.

وبحسب مصدر في وزارة الكهرباء، فإن أمام المشتركين الذين فقدوا كارت الشحن، 4 خطوات يجب اتباعها على الفور، وهي كالتالي..

1- يجب على المواطن المقيم في الوحدة الذي لديه عداد مسبق الدفع باسمه أو ليس باسمه التوجه إلى قسم الشرطة، لتحرير محضر فقد كارت شحن العداد مسبق الدفع وبنفس تاريخ الفقد.

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2- التوجه بعد ذلك إلى الإدارة الهندسية للفرع التابع له مالك العداد، ومعه إيصال برقم محضر الفقد لتقديمه إلى الإدارة الهندسية لشركة الكهرباء، ومعه ما يثبت علاقتة بالعين المركب بها العداد (عقد ملكية أو عقد إيجار موثق).

3- يتم سداد مقابل بدل فاقد لكارت الشحن بالقيمة المقررة، وسيتم استلام الكارت الجديد في اليوم نفسه، إذا كان يوجد به رصيد بنفس القيمة التي كانت في الكارت المفقود.

4- إذا كان لا يوجد بالكارت المفقود رصيد ففي هذه الحالة يحتاج الكارت إلى تفعيل الرصيد على الشبكة ويسلم العميل الكارت الجديد بعد 24 ساعة.