شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة الإثنين.. الأخبار المتوقعة 3 فبراير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طهران.. يزور الممثل الأعلى الجديد للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إيران لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك مع المسؤولين الإيرانيين، وذلك وسط تصاعد التوترات الإقليمية. القاهرة.. تتواصل الاجتماعات التحضيرية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعقد اجتماع للجنة الاقتصادية لمناقشة الجوانب الاقتصادية في مشروعات القرارات. Advertisements القاهرة.. يوقع صندوق مصر السيادي اتفاقية إطارية للتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع وذلك لدراسة إعادة الهيكلة لبعض الشركات. القاهرة.. يفتتح محافظ القاهرة خالد عبدالعال ملتقى التوظيف الأول للمحافظة والذي سيقام تحت عنوان (استثمار الشباب) بمشاركة عدد كبير من شركات التوظيف والتدريب والتأهيل. بكين.. يضخ البنك المركزي الصيني 1.2 تريليون يوان صيني (174 مليار دولار أمريكي) في الأسواق المالية كجزء من جهود الجهات التنظيمية لتخفيف حدة تقلب الأسواق عندما تفتح على خلفية تفشي جديد لفيروس كورونا. القاهرة.. تستأنف محكمة جنايات الجيزة إعادة محاكمة متهم واحد، في قضية تشكيل خلية إرهابية والانضمام لها والمعروفة باسم (داعش الصعيد).

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