داليا تطلب إسقاط الرؤية: "جوزي رافض يسجل ابنه.. وبينفذ الحُكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور العمروسي:

أقامت "داليا. ب" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمدينة نصر تطلب فيها إسقاط حق الرؤية عن طليقها، لرفضه تسجيل ابنه وعدم الإنفاق عليه.

منذ 7 سنوات تزوجت "داليا" ربة منزل من "مجدي. ع" تاجر، ورزقا بطفلين (ولد وبنت)، وقالت في دعواها إنها منذ بداية زواجها وهناك مشكلات مع زوجها.

وأوضحت داليا أنها لم تعش في بيتها سوى شهور قليلة بسبب عنف زوجها وتعديه الدائم عليها بالضرب والسبّ، وأنها تحملت فوق طاقتها بعد ولادة ابنتها طلقها زوجها وامتنع عن الإنفاق على ابنته "وظروف أسرتي بسيطة لا تسمح بتحمل مسؤولية طفلتي".

وقالت الزوجة إن "مجدي" طلب منها العودة لأجل تربية الأولاد، فوافقت لأنها غير غادرة على الإنفاق عليهما، لكنه بعد عودتها اشترط عليها مقاطعة أسرتها وعدم الخروج من المنزل نهائيًا، ووقتها حملت في طفلها الثاني ورغم ذلك استمر زوجها في معاملته السيئة.

Advertisements

أضافت داليا أن والدتها جاءت لزيارتها للاطمئنان عليها وطفلتها، فعاد زوجها فجأة وتعدى على والدتها بالضرب وطردها، فغادرت غاضبة معها وانتزع منها ابنتها بالقوة، تقول الزوجة إن والدها ذهب يطلب من زوجها عودة الطفلة لحضنها فاشترط الأخير على الأب التوقيع على إيصال أمانة.

وأوضحت الزوجة أن والدها وقع على إيصال الأمانة، فأقم الزوج ضده دعوى وصدر ضده حكم بالحبس سنتين.

بعد تصرف الزوج، حصلت الزوجة على حُكم بخلع زوجها وبعد ولادتها طفلها الثاني رفض والده تسجيله، وفوجئت أنه أقام دعوى رؤية يتم تنفيذه، حيث يلتقط الصور معهم دون الإنفاق عليهم.

وحسب الدعوى، طالب "مجدي" زوجته بالتنازل عن حضانة الأولاد ليسجل ابنه، فرفضت وأقامت دعوى إسقاط رؤية حملت رقم 439 لسنة 2019 وما زالت منظورة أمام المحكمة.