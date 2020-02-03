الجنايات تستكمل محاكمة 4 متهمين بالاستيلاء على "أراضي الأوقاف" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الإثنين، محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أراضي الأوقاف".

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد الشلقامي، بسكرتارية خالد عبد المنعم، ومعتز مدحت.

كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أحال القضية المعروفة إعلاميًا باسم فساد "الأربعة الكبار بوزارة الأوقاف" والمتعلقة بالاستيلاء على أراضي الدولة بوزارة الأوقاف، والمتهم فيها رئيس مجلس إدارة الأوقاف، والثانية رئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، والثالث مدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية، وآخر إلى الجنايات لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أرضي الدولة بقيمة 336.66400 جنيه.