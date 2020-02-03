أخبار مصر | برعاية "القاهرة التاريخية وكلية الآثار".. معرض فوتوغرافي للحرف التراثية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برعاية "القاهرة التاريخية وكلية الآثار".. معرض فوتوغرافي للحرف التراثية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت كلية الآثار جامعة القاهرة بالتعاون مع إدارة التوعية الأثرية والتواصل المجتمعي في القاهرة التاريخية بوزارة السياحة والآثار، معرضًا فنيًا يبرز الحرف التراثية.

وشهد المعرض الأستاذ الدكتور أحمد رحب عميد كلية الآثار، وشريف فوزي منسق شارع المعز لدين الله الفاطمي، وهاني محمود كبير مفتشين بالقاهرة التاريخية، والدكتور عبد الرحمن محمد فهمي المنسق والمنظم للمعرض داخل الكلية، والدكتورة هبة عبد العزيز منسق ومنظم المعرض من القاهره التاريخية.

وأقيم وسط شريحة كبيرة من طلاب جامعة القاهرة وخاصة طلاب كلية الآثار، حيث تم عرض صور فوتوغرافية تسجل الحرف التراثية وتظهر الجماليات فيها.