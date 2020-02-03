مصر | استكمال مرافعة الدفاع عن متهم بـ"داعش الصعيد" اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استكمال مرافعة الدفاع عن متهم بـ"داعش الصعيد" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستكمل اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، سماع مرافعة الدفاع في محاكمة متهم في قضية "داعش الصعيد".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.