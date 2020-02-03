مصر | عاجل.. كاميرات المرور تكشف سر مصرع الرئيس التنفيذي لـ"أوراسكوم"

وتبين ذلك عقب مراجعة كاميرات الإدارة العامة للمرور بموقع الحادث، حيث اتضح أن السيارة لم تتعرض للاصطدام بسيارة أخرى، كما تم تداوله قبل ذلك.

وكشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، في وقت سابق، عن السبب الرئيسي في وفاة المهندس خالد بشارة الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم على بطريق الرماية، مؤكدًا أن السرعة الزائدة سبب الحادث الذي أودى بحياته.

وأضاف في تصريحاته إلى "الخليج 365"، أن السيارة اصطدمت بالحاجز الخرساني بالجزيرة الوسطي، على الطريق، ما أسفر عن تحطم السيارة بشكل تام ومصرعه متأثرا بإصابته.

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ونفى المصدر ما تم تداوله حول أن اصطدام سيارة نقل محملة بـ"الحديد" بسيارة المدير التنفيذي لشركة اوراسكوم، السبب في الحادث، موضحا أن إصطدام السيارة المحملة بالحديد بالسيارة الملاكي، يؤدي إلى انقلاب السيارة الملاكي، وعدم اصطدامها بالحاجز الخرساني.

وتلقى اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة، إخطارا بورود بلاغا للعميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم، من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري بنطاق القسم.

ودفع اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور الجيزة، برجال المرور لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة، تبين أثناء سير سيارة ملاكي سوداء تحمل رقم "د ن 61830"، قيادة "خالد بشارة" المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم، بالطريق الدائري، اصطدم قائدها بالحاجز الخرساني، حال نزوله من الطريق الدائري، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

