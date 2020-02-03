مصر | اليوم.. محاكمة 4 متهمين بالاستيلاء على أراضي وزارة الأوقاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. محاكمة 4 متهمين بالاستيلاء على أراضي وزارة الأوقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر اليوم الاثنين محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة المتهمين بالقضية رقم 2969 لسنة 2019، والمعروفة بـ"الاستيلاء على أراضي وزارة الأوقاف".

وكانت المحكمة قد قررت التأجيل لجلسة اليوم للاستعلام عن المستندات المقدمة من نيابة أمن الدولة العليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار علي الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامي بسكرتارية خالد عبدز المنعم ووليد عبد الجواد.

وجاءت أسماء المتهمين هم: "ماجد غالب، وآمنة أحمد، وجمال حسين، وزكريا عبدالحميد".

