مصر | اليوم .. استكمال إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم .. استكمال إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظر اليوم الاثنين الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقده بمقر المحاكمات بأكاديمية الشرطة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري والتي عرفت إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء". وجاءت أسماء المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم كالتالي: محمد قناوي عفان عثمان وخلف الله السيد حسن عوض وياسر محمد محمود محمد وميكسيموس بولص عبد الملاك ومصطفي كامل عبد المجيد وأحمد كامل عبد المجيد. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس وسكرتارية حمدي الشناوي.



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