استبعاد من ليس له صفة وظيفية.. التشكيل الجديد لـ"الجنة العليا للحج والعمرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– يوسف عفيفي:

أعاد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، تشكيل اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة للوزارة، مستبعدًا من ليس له صفة وظيفية، لتصبح قائمة على مسميات وظيفية بين وزارة السياحة وغرفة الشركات واتحاد الغرف السياحية.

وضم التشكيل، برئاسة مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، والمستشار القانوني لوزير السياحة والآثار، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالوزارة، وعضوية أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات، وحسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، وعضو من مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وعضو مجلس إدارة من الاتحاد المصري الغرف السياحية وممثلين من بعض الجهات الرسمية في الدولة.

Advertisements

وقال مصدر مطلع لـ"الخليج 365"، إن هناك مجهودات كبيرة تبذل من قبل الوزارة وغرفة شركات السياحة واللجنة، لسرعة الانتهاء من التصور النهائي لضوابط الحج للموسم الجديد لاعتمادها من الوزير، وإعلانها للجميع حتى تخرج الضوابط بالشكل الممتاز كما عاهدنا عليه الجميع.

ويتوقع أصحاب شركات السياحة العاملة في الموسم، ارتفاع أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادي "البري، والاقتصادي طيران" ما بين 8 إلى 10 آلاف جنيه بالمقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أصحاب الشركات، أن تلك الزيادة تأتي نتيجة الرسوم المضافة على المسار الإلكتروني للحج مثل (300 ريال رسوم التكرار و200 ريال رسوم التأمين و620 ريال رسوم النقل في الرد الواحد للانتقال إلى المشاعر المقدسة منى وعرفات، فضلًا عن 5% الزيادة السنوية في أسعار الفنادق بمكة والمدينة و500 ريال الزيادة بشيك الطوافة "الإركاب").