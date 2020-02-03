اليوم.. المرافعة في محاكمة متهم بقضية "داعش الصعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

تستكمل محكمة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الإثنين، المرافعة في إعادة إجراءات محاكمة متهم بالانضمام لداعش في القضية المعروفة بـ"داعش الصعيد".

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج، ومحمد السعيد.

وأسندت النيابة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.