شكرا لقرائتكم خبر عن 90.4% نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء أمس الأحد، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 90.4%.

وفي كلمته دعا محافظ بورسعيد الطلاب، بعدم الاعتماد على الدروس الخصوصية، موضحا أنها «تهدر وقت أبنائنا وتفقدهم القدرة على اتخاذ القرار، كما تفقدهم القدرة على التفكير، فالدروس الخصوصية تقتل الابتكار وحرية الفكر»، مشيرا إلى أن «النظام الجديد للتعليم بالمرحلة الثانوية يعتمد على الفهم ومن سيعتمد على الدروس الخصوصية سيكون خاسر» على حد قوله.

حضر اعتماد النتيجة كل من المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، دكتور نبوي باهي وكيل وزارة التعليم، والأستاذ الدكتور عاطف علم الدين رئيس جامعة بورسعيد الأسبق ورئيس مجلس الأمناء، وقيادات مديرية التربية والتعليم، ومديري الإدارات والمدارس المختلفة.