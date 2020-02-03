الكاميرات تكشف تفاصيل وفاة الرئيس التنفيذي لأوراسكوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

نفى مصدر أمني ما تناولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، حول حادث وفاة خالد بشارة، الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم.

وأكد المصدر الأمني لـ"الخليج 365"، أن مراجعة الكاميرات الخاصة بالإدارة العامة للمرور بموقع الحادث كشفت ان سبب الحادث السرعة الزائدة.

وحول تفاصيل الحادث قال إن قائد السيارة حاول تغيير إتجاهه بشكل مفاجئ، فاختلت عجلة القيادة، مما أسفر عن إصطدامه بمثلث خرسانى بالمخرج المؤدى إلى طريق الرماية؛ ونتج عنها وفاته، موضحا أن السيارة لم تتعرض للإصطدام بسيارة أخرى.

وأضاف المصدر أن تجاوزات سيارات النقل على الطريق بصفة عامة، يتم التعامل معها بصورة فورية فى حدود القانون، وأنه سيتم تشديد العقوبات على مخالفات السرعة الزائدة فى إطار قانون المرور الجديد حال تطبيقه.

وأكد المصدر الامني، أن وزارة النقل تتخذ الإجراءات اللازمة فىما يتعلق بحالة وصلاحية الطريق.