اليوم.. النقض تنظر طعون متهمي "أحداث الذكرى الثالثة للثورة" على حبسهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تنظر محكمة النقض، اليوم الإثنين، موضوع الطعن المقدم من 105 متهمين على أحكام حبسهم بتهمة التجمهر وارتكاب أعمال عنف بدائرة قسم شرطة عابدين، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الذكرى الثالثة للثورة".

وكانت المحكمة أخلت في الجلسة السابقة سبيل 105 متهمين لحين الفصل في موضوع الطعن.

تنعقد الجلسة برئاسة المستشار رضا القاضي وعضوية كل من المستشارين النجار توفق وأحمد حافظ ومدحت دغيم وعبد الحميد دياب ومحمد انيس وزكريا أبو الفتوح ومصطفى فتحي ومحمد صلاح.

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وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة 98 متهمًا بالحبس سنة، ومعاقبة 7 بالحبس 3 سنوات مع خضوعهم للمراقبة الشرطية لمدة سنة أخرى.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت في 2014 بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

ونسبت النيابة للمتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: "التجمهر، وحيازة الأسلحة، وظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وتحمل القضية رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.