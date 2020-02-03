19 مرشحًا لمنصب نقيب المحامين.. و"مرتضى" و"عاشور" و"رجائي" الأبرز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

شهدت معركة الانتخابات على مقعد نقيب المحامين، صراعًا شرسًا بين عدد من المرشحين من ذوي الثقل، حيث تقدم للمنصب 19 مرشحًا، بعدما أغلقت النقابة العامة للمحامين، اليوم الأحد، باب تلقي أوراق الترشح في الانتخابات التي تُعقد 15 مارس المقبل على منصب النقيب وأعضاء مجلس النقابة.

وترشح على منصب النقيب: (سامح عاشور، مرتضى منصور، محمد رجائي عطية، إبراهيم عبدالسميع مهران، مجدي عبدالستار إبراهيم، مجدي محمود علي راشد، محمد رجب البرديسي، حسين المرشدي، نجلاء محمد الإمام، طارق الفولي، أيمن عبدالعزيز محمد أحمد، إبراهيم السعيد، وفائي الدسوقي محمد، صلاح الدين محمود حجازي، محمد علي مهران، علي محمد فتوح، أحمد قناوي، محمد أحمد علي الشربيني، علاء عباس عبداللطيف).

ومن المقرر إعلان أسماء المرشحين غدًا الاثنين، على لوحة الإعلانات بالنقابة على أن تبدأ التنازلات والطعون والاعتراضات يوم الثلاثاء 4 فبراير، وحتى الخميس الموافق 6 فبراير والفصل في الطعون والتنازلات يوم الاثنين الموافق 10 فبراير وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل إغلاق باب الترشح، تقدم المستشار مرتضى منصور المحامي بالنقض ورئيس نادي الزمالك بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين، حيث أكد أنه تقدم للترشح على منصب نقيب محامين مصر الذي يعد من أرفع المناصب في مصر والعالم كله، مضيفًا أنه يكفي أن نقيب محاميين مصر هو رئيس لاتحاد المحامين العرب.

وأضاف "منصور" في تصريحات صحفية له عقب تقدمه بالترشح لمنصب نقيب المحامين: "أتمنى أن تكون المعركة الانتخابية نظيفة بين كل المرشحين ومن ضمنهم زملاء أفاضل، أنا مقيد في نقابة المحامين منذ عام 1982 وأهم حاجة عندي كرامة المحامي، وكرامة المحامي عندي رقم 1، أرض النقابة في الجيزة أنا آتيت بها، واللي هيرجعها تاني مرتضى منصور".

وتابع، أن المحامين ليسوا في حاجة لوصاية ولكنهم هم الأوصياء على كل الناس، موضحًا: "المحامي مش محتاج حد يوجهه، سامح عاشور زميل وصديق عزيز، عاوزين نقفل صفحة سامح عاشور بأخطائه ومزاياه وننظر للغد، ونتساءل ماذا نحتاج غدًا من نقابتنا والنقيب، أنا مش جاي عشان آخذ شهرة ولا عشان أبقى رئيس اتحاد المحامين العرب".

وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه ترشح لدورة جديدة تلبية لرغبة المحامين من كافة محافظات مصر والتي لمسها خلال لقاءته المتعددة بهم، معربًا عن أمله في تحقيق كافة أمال وطموحات المحامين، واستكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت خلال دورة مجلس النقابة الحالية.

وقال "عاشور"، إن استكمال تنقية الجداول من غير المشتغليين على رأس أولوياته، إضافة لتحسين الرعاية الصحية والاجتماعية وكافة الخدمات المقدمة للمحامين بشكل مستمر في ضوء موارد النقابة، وإنهاء كافة المشروعات التي تنشئها النقابة بعدة محافظات، مع الاستمرار في تأسيس وتطوير مقرات النقابة وأنديتها وغرف المحامين بالمحاكم وفقا لما تقتضي الأوضاع.

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وشدد: "لا سقف لدىّ في تطوير النقابة وتحسين خدماتها لصالح خدمة المحامين وأسرهم"، مجددًا مناشدته للجمعية العمومية بعدم دعم أي مرشح لم يساند المصالح العليا للمحامين المتمثلة في تنقية الجداول ورفض قيد خريجي التعليم المفتوح من أصحاب الدبلومات.

وأكد المحامي رجائي عطية، المرشح على منصب نقيب المحامين، أن ما يلفت النظر في العملية الانتخابية حتى اللحظة الراهنة، أنها خلت من أي إشراف قضائي لأي جهة قضائية محايدة.

وأضاف رجائي خلال تصريحات صحفية له عقب تقدمه بأوراق ترشحه، أنه لابد أن يكون هناك مختص بفرز الطلبات، ولابد أن يكون هناك إشراف قضائي على الانتخابات، متابعًا: "مسألة عدم وجود إشراف قضائي تقلقني وتقلق أي مرشح، ومهمتي تبدأ إذا دخلت المجلس."

وتابع: "لبيت النداء للتقدم للترشح لنجدة المحاماة ونقابة المحامين، هناك من يستوجب الإصلاح واسترداد نقابة المحامين ليكون لبانيها شأن فيها، ولا تقام في وجه المحامى العراقيل، تنقية القيد كلمة حق يراد بها باطل للعصف بكرامة المحامين، عندما أقول استرداد نقابة المحامين لم أقولها تجاوزًا ولكن نقابة المحامين ينبغي أن تكون للمحامين وبيت أول لهم يجد فيه المحامي مظلته وتحقيق جماعية القيادة".

وتقدم المحامي صلاح الدين محمود حجازي، بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين، مؤكدًا أن أي محامي من المحامين يعلم أن النقابة في أسوأ أوضاعها وأن النقيب الحالي متواجد منذ فترة طويلة ولم يقم بالدور المطلوب منه، مشيرًا إلى أن المجلس الحالي منذ 15 سنة ينتقل من سيء إلى أسوأ، أصبحنا نقابة المحاسيب".

أما المحامي أحمد قناوي، المرشح لمنصب نقيب المحامين، قال إن ما حدث من تجزئة النقابات الفرعية للمحامين جريمة، مشيرًا إلى أن النقيب القوي يحتاج إلى كيانات قوية، مؤكدًا أن معركة النقابة القادمة هي الحفاظ على مبادئها وهويتها المخولة.

وعقب تقدمه بأوراق ترشحه، قال محمد الشربينى، المحامي بالنقض: "حقى أترشح وأستعمل حقى وأرجو أن أكون موفقًا فى خدمة المحامين.. المحامون مشاكلهم كتيرة، عاوزين حصانة للمحامي كحصانة أعضاء السلطة القضائية لأن العدالة عبارة عن مثلث نيابة وقاضي ودفاع".

وشكلت النقابة العامة للمحامين 3 لجان من الجهاز الإداري للنقابة بمقر النقابة العامة لتلقي أوراق الترشح في الانتخابات الأولى بقاعة المجلس بمبنى النقابة، والثانية على مقاعد دوائر الاستئناف والثالثة على مقاعد الهيئات العامة والشركات.