​برلماني: ميكنة المنظومة الضريبية يساهم في زيادة حجم الاستثمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:
قال النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، إن مشروع ميكنة المنظومة الضريبية بالكامل سيساهم في تيسير الإجراءات، وتشجيع بيئة الاستثمار، وتوفير المزيد من فرص العمل، وإلحاق مصر بمنظومة ضريبية ذي شأن بين دول العالم وفقًا لرؤية مصر 2030.
وأوضح في بيان له، أن تحسين منظومة الضرائب أحد أهم الوسائل لتقليل عجز الدولة، مؤكدًا أنه يجب الانفتاح على العالم والاستفادة من تجاربهم لإعادة هيكلة منظومة الضرائب، التي تمكن الدولة في وقت لاحق من زيادة الدخل، وبالتالي تحسين الخدمات.
وأضاف أن الهدف من تلك المنظومة الجديدة الإلكترونية مواكبة النظم العالمية، خاصة وأن المستثمر الأجنبي يهتم بالنظم الضريبية في الدول التي يسعى للاستثمار بها، مشيرًا إلى أن المنظومة الجديدة ستنهي الأخطاء والثغرات التى تحدث نتيجة العمل بالأوراق والفواتير الوهمية، وأن النظام الإلكتروني سيحد الكثير من الممارسات والفحص والرقابة.
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