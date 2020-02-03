دشن صفحة للمسجد على "فيس بوك".. إيقاف إمام وخطيب في الإسكندرية وإحالته للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قرر الشيخ محمد خشبة مدير أوقاف الإسكندرية، خصم 3 أشهر من بدل صعود المنبر للشيخ محمد كمال محمد محمد، إمام مسجد العاملين بالناصرية القديمة بإدارة العامرية ثان، لمخالفته موضوع خطبة الجمعة، وإحالته ومفتش المنطقة ومدير الإدارة التابع لها المسجد للتحقيق بديوان عام الوزارة، بعد أن دشن الإمام صفحة باسم المسجد على مواقع التواصل دون تصريح من الوزارة.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها الأحد، على عدم فتح أي صفحات على مواقع التواصل باسم أي مسجد دون التصريح الرسمي المكتوب بذلك من رئيس القطاع الديني، وقصر عمل الصفحات التابعة للإدارات والمديريات على الأعمال الإدارية والتعليمات الخاصة بعمل الإدارة أوالمديرية والأخبار المنشورة على موقع الوزارة أو صفحتها الرسمية.

وأكدت على سرعة نشر التعليمات التي تنشر على صفحة الوزارة أو موقعها على هذه الصفحات، واعتبار كل من مدير المديرية ومدير الإدارة هو المسئول شخصيا عن صفحة إدارته أو مديريته وعليه أن يتابع كل ما ينشر مع مسئوليته الإدارية والقانونية والوطنية عن كل ما ينشر كل في طاق اختصاصه، والتأكيد على أن مدير المديرية هو المسئول الأول عن أي صفحة تنشأ باسم الأوقاف في نطاق مديريته .