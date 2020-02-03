​بهاء الدين شعبان: "عبدالرحمن الخميسي" مناضل يساري خرج من فخ الشعراوي جمعة بذكاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تصوير- محمود بكار:

قال الكاتب أحمد بهاء الدين شعبان، إن طفولة الكاتب الكبير عبدالرحمن الخميسي، كانت قاسية، ومليئة بالمآسي والصعاب، خاصة عند انفصال والديه، مشيرًا إلى أن هذه المصاعب جعلت منه شخصية قوية عصية على الانكسار.

وأضاف بهاء الدين، خلال ندوة "مئوية عبدالرحمن الخميسي"، في معرض القاهرة الدولي للكتاب: "انتمى الخميسي لليسار، وكان أحد النجوم اللامعة في الوسط الثقافي، وكان يتعاطف مع الجماهير والفلاحين في مواجهة الإقطاع، ودفع ثمنًا غاليًا في سبيل الدفاع عن الطبقات المطحونة".

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وأضاف بهاء الدين: "التقى الخميسي بالكثير من نجوم الثقافة في الوطن العربي، وكان له علاقة وطيدة الصلة بهم، أمثال خليل مطران ومحمود درويش وعبدالرحمن الشرقاوي، وغيرهم، وسلامة موسى الذي فتح له أفق الفكر الاشتراكي إبان قوة الحركة اليسارية والطلابية في مصر".

وروى شعبان، خلال الندوة، أن وزير الداخلية شعراوي جمعة، طلب من الخميسي، أن ينضم لتنظيم سري عرف باسم التنظيم الطليعي، ففهم الخميسي الفخ، وفطن لما يعده له وزير الداخلية الأسبق له، فاعتذر قائلًا: "أنا مريض بمرض البوح، وغدًا سأخرج للناس وأقول لهم حكاية التنظيم السري، وساعتها ستقبض عليا".

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