عرض على الرئيس.. آخر أعمال تطوير ميدان التحرير (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، مقطع فيديو لآخر أعمال تطوير ميدان التحرير.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، إن مقطع الفيديو عرضه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، اليوم الأحد، على الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وتشمل أعمال التطوير نقل أربعة تماثيل كباش ضخمة، ومسلة فرعونية لتزيين الميدان، فضلًا عن أعمال زراعة النخيل وتشجير محيط الميدان، ودهان واجهة المحال التجارية، لرفع كفاءة الميدان بما يتناسب مع أهميته التاريخية والمكانية.
ويشهد ميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة؛ حيث يعد الميدان بمعالمه الأثرية واحدًا من أبرز مظاهر العاصمة.
الفيديو:
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