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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أساقفة يترأسون صلاة تجنيز كاهن كنيسة مار مرقس بالكويت في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقيمت بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة مصطفى كامل، بالإسكندرية، مساء الأحد، صلوات تجنيز الكاهن الشاب القس لوقا غبور كاهن كنيسة القديس مارمرقس الرسول بالكويت، وسط حضور شعبي وأسرته.
وترأس صلاة التجنيز ٣ أساقفة عموميين هم الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والكويت والشرق الأدنى، والأنبا إرميا الأسقف العام، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، وعدد من كهنة ورهبان من الكنائس الأرثوذكسية بالكويت ومن مجمع كهنة الإسكندرية.
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