شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف نتيجتك.. «المصري اليوم» تنشر نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، نتيجة الفصل الدراسى الأول لامتحان الشهادة الاعدادية، مساء الأحد، بنسبة نجاح 70.28%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 76.28%، ونتيجة الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، والنور للمكفوفين 100%.

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ووجه المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيرا إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم وهيئة التدريس والعاملين بها ولأولياء الامور.

وأكد المحافظ أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

وحصلت إدارة كفر شكر التعليمية على المركز الاول بنسبة نجاح 90.34%، يليها مركز بنها بنسبه نجاح 86.21%، فيما أكد طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية العامة بلغ 93 ألفا و195 طالب وطالبه.