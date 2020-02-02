شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.28% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء الأحد، نتيجة الفصل الدراسي الأول لامتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.28%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 76.28%، ونتيجة الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 100%، والنور للمكفوفين بنسبة نجاح 100%، بحضور طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

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وبحسب بيان، هنا المحافظ الطلاب الناجحين، متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مشيراً إلى أن طلاب مدارس القليوبية حققوا العديد من المراكز على مستوى الجمهورية في الشهادات العامة والفنية، خلال الفترة الماضية، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها وكذلك لاولياء الامور، لجهودهم المتميزة نحو تحقيق جودة التعليم بمدارس المحافظة، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.

تجدر الاشارة إلى أن إدارة كفر شكر التعليمية حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 90.34% يليها مركز بنها بنسبه نجاح 86.21%.

ومن جانبه أكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة 94 ألف و729 طالب وطالبة، أدى الامتحان منهم 93 ألف و195 طالب وطالبه.